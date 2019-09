La ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, a adopté une technologie de reconnaissance faciale sur une ligne de métro, permettant un accès rapide et facile pour les personnes âgées de 60 ans et plus, selon l’opérateur. Au lieu d’utiliser des billets, les personnes âgées peuvent regarder un écran pour déverrouiller les portes électriques après avoir effectué une

inscription en nom propre sur un système informatique. Ayant pour l’objectif d’améliorer l’efficacité et l’expérience de voyage, le système a été lancé vendredi sur les 18 stations de la ligne de métro, avec un total de 28 guichets automatiques et 60 distributeurs de billets déjà installés. Le service de reconnaissance faciale s’étendra à d’autres groupes qui bénéficient des transports gratuits, dont les personnes handicapées.