La députée à l'Assemblée populaire nationale, Amira Selim, a proposé un projet de loi criminalisant la promotion de la normalisation avec l'entité sioniste à travers les médias et les réseaux sociaux. Dans un post sur sa page Facebook, la députée a expliqué que ce projet juridique vient en soutien à la position officielle de l'Etat algérien qui rejette toute normalisation avec l'entité sioniste, d'autant plus que le conflit du Sahara occidental est une question de décolonisation. Le projet de loi comprend neuf articles, dont l'interdiction à toute personne ou parti de promouvoir le discours de normalisation avec l'entité sioniste par le biais des médias officiels ou privés, la possibilité d'engager une action en justice contre tout journaliste ou travailleur du secteur des médias. Selon la parlementaire, les appels à la normalisation seront considérés comme un délit portant atteinte à l'unité de la nation passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans à 10 ans pour les personnes physiques et par la fermeture ou le retrait de l'agrément des institutions et associations et d'une amende de 300.000 dinars pour les particuliers et de 1.000.000 dinars pour les établissements.