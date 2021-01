Selon des réseaux sociaux, le roi du Maroc compte organiser, durant ce mois de janvier 2021, une marche Verte pour libérer Ceuta et Melilla, deux provinces espagnoles.

Pour rappel, le chef de l'Exécutif marocain, Saâd Eddine El Othmani, a affirmé que «Ceuta et Melilla sont marocaines, comme pour le Sahara occidental».

Ce à quoi, la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a répliqué en affirmant que les deux villes «sont autant espagnoles que Madrid et Ciudad Real ou n'importe quelle autre ville espagnole».