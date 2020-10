Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a déclaré qu'il avait été procédé récemment, en coordination avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à la création d'une commission mixte chargée d'élaborer une nouvelle carte de distribution de la poudre de lait subventionnée au bénéfice des laiteries. «La commission installée, qui est à pied d'oeuvre et regroupe des cadres des ministères du Commerce et de l'Agriculture et l'Office national du lait, a pour mission d'élaborer une nouvelle carte de distribution de ce produit subventionné par l'Etat», a souligné le ministre du Commerce. La commission consiste également à s'enquérir des difficultés, des doléances et des besoins des différentes wilayas du pays en matière de produit laitier subventionné.