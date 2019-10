Des foules considérables de fidèles convergent chaque vendredi, à pied, en bus et en voiture, vers la nouvelle grande mosquée de Dakar pour découvrir ce bâtiment grandiose. Des dizaines de milliers de Sénégalais engorgent les rues menant à la mosquée Massalikul Jinaan. Le lieu de culte géant dont le plus grand des cinq minarets culmine à 78m peut accueillir 30 000 fidèles sous sa coupole dorée, dans ses salles de prières et sur son esplanade. Les mourides, d’obédience soufie (sunnite), forment avec les tidjane, les layène et les khadre, les quatre principales confréries qui jouent un rôle prépondérant dans la vie des Sénégalais, musulmans pour 90% d’entre eux. Le coût de dix ans de travaux, chiffrés à 30 millions d’euros, a été couvert par les contributions des fidèles, de grandes fortunes, de chefs religieux, de personnalités politiques et de dirigeants mourides de grandes entreprises.