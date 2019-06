Une panne d’électricité aussi inédite que massive, a plongé l’Argentine et l’Uruguay dans le noir dimanche matin, à la suite d’un dysfonctionnement dans une centrale électrique. Après quelques heures de coupure totale, plusieurs quartiers de Buenos Aires et certaines zones du pays recouvraient progressivement le courant, ont expliqué les autorités.

L’Argentine, qui compte 44 millions, d’habitants, et l’Uruguay, 3,4 millions, partagent un système d’interconnexion électrique. Des régions du Paraguay et du Brésil, frontalières de l’Argentine, ont également été touchées. La fête des Pères, que les Argentins s’apprêtaient à fêter en famille, a été souvent gâchée, faute de courant électrique dans les maisons et les restaurants.