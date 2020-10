L'intervention du célèbre acteur belge Jean-Claude Van Damme a permis d'éviter la mort certaine d'une chienne expédiée depuis la Bulgarie vers la Norvège avec un «faux passeport». «Elle s'appelle Raya et n'a pas pu être enregistrée à son arrivée à cause d'un faux passeport: la Norvège menaçait de l'euthanasier mardi (aujourd'hui) si Sofia ne la reprenait pas», a expliqué à l'AFP Yavor Guetchev, de l'association Vier Pfoten «Quatre pattes». Mais son acheteur norvégien a lancé une pétition en ligne qui a attiré l'attention de la star belge des films d'action qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour demander à ce qu'elle soit sauvée. Et la Bulgarie, qui invoquait les strictes règles sanitaires de l'Union européenne, interdisant l'entrée sur le territoire d'animaux vivants aux documents de voyage frauduleux, a alors fait une exception, acceptant le retour de Raya.