Après la Regina, la Quatre Fromages ou la Hawaïenne, voici la « Déesse verte », une pizza relevée avec un filet d’huile de cannabis. Une chaîne sud-africaine vient d’étoffer son menu en profitant de la légalisation de l’huile de cannabis dans le pays. « On a toujours cherché à être innovants avec nos menus et à offrir à notre clientèle loyale les dernières tendances saines », a expliqué la fondatrice de la chaîne Col’Cacchio, Kinga Baranowska. « On adore avoir un temps d’avance et nous sommes extrêmement fiers d’être le premier restaurant en Afrique du Sud à lancer une pizza cannabis », a-t-elle ajouté. Avec les pizzas au cannabis, « vous n’allez pas planer (...), mais à la fin du repas, vous sentirez les effets calmants de l’huile », a précisé dans la presse locale Mike Saunders, fondateur de la société d’huile de cannabis qui fournit la chaîne de pizzerias. Ce nouveau menu est rendu possible grâce à l’évolution récente de la réglementation en Afrique du Sud.