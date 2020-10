Une plate-forme numérique de la Protection civile sera mise en service au début de l'année 2021, a annoncé à Batna le sous-directeur de la planification opérationnelle auprès de la direction générale de la Protection civile (Dgpc). Cette initiative intervient dans le cadre du programme de la Dgpc visant la modernisation du secteur de la Protection civile, notamment le ser-vice opérationnel, qui constitue l'épine dorsale de ce corps. Cette opération relève de la politique du gouvernement ayant pour but de numériser les départements ministériels et les différents secteurs. La numérisation du corps de la Protection civile passera par les trois composantes de l'organigramme de la Dgpc, à savoir les unités, les centres de coordination opérationnelle et le centre national de coordination. Réalisée en collaboration avec la société algérienne «Aina Business», la plate-forme numérique de la Protection civile, a pour objectif d'exploiter les informations opérationnelles de manière précise et instantanée à l'aide du système de localisation géographique, en sus de l'exploitation et l'analyse des statistiques opérationnelles en vue d'uniformiser les méthodes de travail des directions de la Protection civile à travers le pays.