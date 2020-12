La plate-forme numérique «La Solidarité nationale à l'écoute» a été lancée jeudi dernier au Centre international de conférences (CIC), Alger, dans le but de fournir un ensemble de prestations sociales gérées par les services du secteur de la Solidarité nationale, notamment en faveur des personnes handicapées. Cette application, lancée à l'initiative du ministère de la Solidarité nationale pour signaler les personnes âgées en difficulté, les sans-abri et les personnes handicapées, vise principalement à mettre en place des mécanismes contribuant à la prise en charge matérielle et morale des groupes vulnérables au sein de la société. Tout citoyen peut créer son compte sur cette plate-forme numérique pour pouvoir soumettre, suivre ses demandes et recevoir des réponses une fois celles-ci traitées par les services de la direction de l'action sociale de sa wilaya de résidence.