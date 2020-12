Le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et Ayants droit, Laïd Rebika, a annoncé à Khenchela, le lancement prochain d'une plateforme numérique promouvant l'histoire de l'Algérie. Présidant la commémoration du 60ème anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960, Laid Rebika a assuré que le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit vise à «transmettre la mémoire de la Révolution libératrice via l'utilisation des technologies modernes à travers ce projet, actuellement en cours d'élaboration et lancer une plateforme numérique pour promouvoir l'histoire de l'Algérie». Le responsable a affirmé que le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit consacre tous ses moyens au service de la catégorie des moudjahidine et des ayants droit, mais se trouve, aujourd'hui, face à une responsabilité historique, celle de la nécessité de transmettre cette mémoire historique aux générations futures en oeuvrant à créer une plateforme numérique dans le but de consolider les valeurs nationales et de préserver l'histoire de l'Algérie et des Algériens.