Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier, le lancement de la plate-forme numérique du Plan national de prise en charge de l'infarctus du myocarde en phase aiguë. Ce plan, qui vise l'amélioration du délai de prise en charge (protocoles et évaluation périodique) a été adapté aux spécificités de chaque région, a précisé le ministre. S'appuyant sur les registres de l'Institut national de la santé publique (Insp) et des études de la Société algérienne de cardiologie, le ministre a relevé que la moyenne du délai de prise en charge des malades était «très longue», c'est-à-dire plus de six heures, qui est le délai vital, selon les normes en vigueur. Face à ce constat, le ministère a mis en place un Plan national pour l'amélioration du délai nécessaire à la prise en charge du malade, soit dans les six heures au maximum, afin de réduire le nombre de décès suite à l'infarctus du myocarde en phase aiguë à travers toutes les wilayas du pays, a indiqué le professeur Benbouzid.