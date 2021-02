Le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme numérique via son site (www.interieur.gov.dz) pour permettre aux citoyens d'introduire, depuis jeudi dernier, les demandes d'autorisations exceptionnelles de sortie pour des déplacements à l'étranger. Dans un communiqué rendu public, le ministère a souligné que «dans le cadre des facilités visant à assurer une meilleure prise en charge des demandes formulées au sujet des autorisations exceptionnelles de sortie, le ministère porte à la connaissance des citoyens qu'une plateforme numérique est mise à leur disposition via le site du ministère (www.interieur.gov.dz), leur permettant à partir de jeudi 18/02/2021 d'introduire leurs demandes et de joindre les pièces justificatives, en attendant de recevoir une réponse par email après examen des dossiers».