Dans le cadre du programme «OM Africa», l'Olympique de Marseille a dévoilé trois maillots lifestyle de la marque Puma. Ces tenues visent à rassembler les supporters marseillais, et à rendre hommage à la richesse multiculturelle de la ville, et l'ancrage historique du club phocéen sur le continent africain. Le club olympien a glorifié trois pays africains, en l'occurrence le Maroc, le Sénégal, et la Cote d'Ivoire, et a ignoré complètement les fans algériens, qui représentent la quasi- majorité de la galerie marseillaise en France, et même en Algérie. Ce qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux. Or, il se trouve que les trois pays n'ont pas été sélectionnés par hasard, puisque les trois sélections nationales sont tout simplement sous contrat avec Puma. Alors que la sélection nationale est équipée par le «frère ennemi» Adidas.