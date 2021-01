Les autorités du Land de Saxe, en Allemagne, envisagent de créer à Dresde un centre de «résidence forcée». Selon un média local, il s'agit d'une «prison» pour les contrevenants récidivistes à la quarantaine et ceux qui refusent de respecter les mesures de sécurité. Cette information a été confirmée par les autorités locales. Il est prévu à cette fin de réaménager un centre d'accueil primaire des réfugiés à Dresde, construit en 2017 et ce sera payant! La zone est déjà clôturée et sera surveillée par la police. L'établissement a précisé que les contrevenants seront envoyés au centre de détention après une décision de la justice. Tout d'abord, un avertissement sera envoyé aux citoyens qui enfreignent de nouveau les restrictions imposées, après cela, une amende sera infligée, puis les contrevenants obstinés seront envoyés dans cette «prison».