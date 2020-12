Une rencontre informelle a eu lieu, hier, au ministère des Affaires étrangères entre le DG de la communication et de l'information, Nourredine Sidi Abed, accompagné de ses proches collaborateurs, et une dizaine de journalistes, représentant les médias publics comme l'APS, l'Entv et des radios, ainsi que les médias privés dont L'Expression, El Watan, Horizons et des sites électroniques. La discussion a porté sur les moyens de renforcer les contacts de part et d'autre, en cette période particulièrement chargée au plan événementiel et de multiplier les outils pour investir davantage le champ stratégique de la diffusion multiforme des messages que le secteur délivre, sur tel ou tel enjeu. Le débat a été dense et chaleureux et il a permis de baliser la voie à plusieurs démarches qui devraient permettre d'approfondir la dimension et la densité de la communication institutionnelle que porte le MAE.