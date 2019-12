Rendez-vous les 4 et 5 décembre à Thecamp pour vivre plusieurs temps forts ! Il s’agit d’une rencontre, organisée à Aix en Provence ( Marseille) pour rapprocher les start-up de l’Afrique et du Moyen-Orient . En effet, pour la première fois, Emerging Valley fera le lien entre les écosystèmes d’innovations africains et ceux du Proche-Orient, avec la venue de plus de 40 entrepreneurs venus de Palestine, du Liban, de Jordanie ou encore d’Egypte, souhaitant développer leur business en Afrique en se positionnant depuis Marseille ! Plus de 100 start-ups africaines et méditerranéennes ont, elles aussi, répondu présent, avec la venue de nombreuses délégations de pays : Tunisie, Algérie, Côte d’Ivoire, Sénégal, Guinée, Maroc, Mauritanie. Sans compter les rencontres des investisseurs avec le Social Inclusive Business Camp qui se dérouleront toute la journée du 4 décembre à Thecamp, dans une «Investment Room» dédiée !