Parmi les localités les plus démunies de la wilaya de Batna, on trouve Mechta R'mel, dans la commune d'Azil Abdelkader, daïra de Djezzar, au sud-ouest de Batna. Cette localité souffre d'une réelle marginalisation. Les centaines de familles qui y vivent déplorent l'absence d'électricité depuis de nombreuses décennies L'hiver, la route devient inutilisable. Et pour couronner le tout, la salle de soins dont a été dotée cette mechta est...fermée depuis 2009, malgré le fait qu'elle dispose d'un équipement fonctionnel et d'une alimentation à l'énergie solaire. Les malades doivent ainsi se déplacer jusqu'à Barika, dans des conditions particulièrement éprouvantes. Quant à l'école qui accueille une centaine d'élèves, elle n'offre ni chauffage ni eau potable.