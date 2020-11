Les travaux d'aménagement de la plate-forme devant recevoir la statue du pharaon d'Egypte d'origine berbère, Chachnaq (Sheshonk 1er) ont été lancés jeudi dernier à Tizi Ouzou, selon l'Assemblée populaire de wilaya (APW), initiatrice de ce projet. La statue à l'effigie de Chachnaq, de 4,4 m de haut, sera érigée en plein centre-ville. La statue, financée par l'APW, sera inaugurée à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh le 12 janvier prochain, date également choisie pour annoncer les lauréats du concours sur la promotion de tamazight, qui récompensera quatre communes qui oeuvrent à la généralisation de tamazight (langue, culture et identité), a souligné Ferhat Sadoud. Chachnaq a pris le pouvoir à la mort de son beau-père Psousennès II et fonda la 22ème dynastie égyptienne en 950 avant J.-C., une date choisie comme le point de départ du calendrier agraire amazigh.