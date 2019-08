Les avantages de l’impression 3D dans le secteur de la construction ne sont plus à prouver : gain de temps, complexité géométrique, coûts et pénibilité du travail réduits, etc. Les technologies 3D permettent peu à peu de bâtir des structures durables et les initiatives se développent rapidement. L’entreprise PrintStones en fait partie : basée à Vienne, elle a conçu une imprimante 3D béton mobile, facilement transportable directement sur chantier. Les éléments en béton d’une taille d’environ 1 m3 peuvent actuellement être imprimés. La vitesse d’impression est actuellement d’environ 0,2 mètre par seconde. L’imprimante 3D peut être utilisée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et élimine le recours au coffrage conventionnel. Le processus est comparable au dépôt de matière fondue, chaque couche étant composée d’un contour extérieur et d’un motif de remplissage. La préparation du matériel est entièrement automatique via une mini centrale de béton.