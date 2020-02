Une tortue marine géante de l’espèce Luth a été découverte morte, jeudi dernier, au niveau de la plage «Jeunesse» à Aïn Benian. Des agents de la direction de wilaya et du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (Cnrdpa) de Bousmaïl se sont déplacés sur les lieux et constaté qu’il s’agit d’une tortue femelle de 150 kg/125 cm. L’animal ne présente aucune blessure visible,

en attendant l’autopsie pour déterminer son âge et les causes de son échouage. Connue scientifiquement sous le nom «Dermochelys coriacea», c’est une espèce marine protégée et classée sur la liste des espèces menacées d’extinction.

Ce n’est pas la première fois que les services de la pêche enregistrent de tels cas au niveau des plages algéroises, tant pour les tortues et les dauphins que pour d’autres espèces marines.