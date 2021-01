Les retentissements de la pandémie de Covid-19 dans la wilaya de Sétif ont renforcé les efforts et les initiatives de la société civile, depuis son apparition en mars dernier à ce jour, à la faveur d'une «Touiza» grandeur nature, traduisant de manière significative le sens de la solidarité et de l'entraide entre les enfants d'un même peuple uni. Dans ce contexte particulier, de nombreuses associations, hommes d'affaires, artisans et citoyens ont consacré toute leur énergie à lutter contre la propagation de la Covid-19, dont l'association des Ouléma musulmans algériens qui a organisé des actions de solidarité et de prévention en accompagnant les efforts de l'Etat pour faire face à la pandémie de Covid-19 et ses répercussions sur la population, tout en prêtant, notamment assistance au personnel médical du CHU Mohamed Abdenour Saâdna en équipant deux salles de réanimation.