Les demandes de levée de l’immunité parlementaire de responsables politiques ne sont pas près de cesser, apprend-on de bonnes sources. En effet, ils seraient quelque 27 parlementaires, entre sénateurs et députés, à être menacés de la levée de leur immunité parlementaire dont la plupart sont du FLN, du RND et du groupe des Indépendants et même des ex-ministres. Le bureau de l’APN et celui du Conseil de la nation devraient être prochainement saisis par le ministère de la Justice pour mettre en branle la procédure de levée de l’immunité de ces parlementaires sur qui pèsent des présomptions de corruption graves.