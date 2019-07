Les constructeurs américain Ford et allemand Volkswagen ont annoncé vendredi étendre leur alliance, formée en janvier, au développement des voitures autonomes et électriques, considérées comme l’avenir de l’automobile. Ce partenariat exclut toutefois un échange de participations croisées, ont tenu à préciser, dans un communiqué commun, les deux groupes, qui travaillent déjà ensemble dans la production des fourgonnettes, des utilitaires et des pickups commerciaux. Dans la voiture autonome, Volkswagen va investir 2,6 milliards de dollars au total dans Argo AI, la filiale de développement des voitures autonomes de son rival américain Ford. Cet investissement, qui se fera sous la forme d’un milliard de dollars en liquidités et de l’intégration dans Argo AI d’AID, filiale de technologies autonomes de Volkswagen, va valoriser la filiale de Ford à plus de7 milliards, affirment les deux géants automobiles.