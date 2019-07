La Fondation algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie (AAF-Cest), organise du 28 juillet au 3 août la deuxième édition de l’«AAF Summer University» à Batna à destination des doctorants de l’ensemble du territoire national, selon le président de la fondation, le professeur Taha Merghoub. L’édition 2019 de cet évènement, coorganisée avec l’université Chahid Mustapha Benboulaïd, sera centrée sur plusieurs thématiques variées telles que les énergies renouvelables, la biologie, la biotechnologie et le génie civil. Selon le professeur Taha Merghoub, la AAF Summer University 2019 vise trois objectifs, à savoir le partage de l’expérience et l’expertise scientifique acquise à l’étranger avec la communauté scientifique en Algérie, l’établissement de liens entre les étudiants en Algérie et la diaspora scientifique et le développement d’un réseau entre ces différents professionnels.