Depuis le 1er octobre dernier, mendier dans la ville d’Eskilstuna vaut une amende de 4000 couronnes, soit 370 euros. C’est le délit validé par cette municipalité suédoise qui cible de nombreux Roms de Roumanie et de Bulgarie vivant à cet endroit. Pour pouvoir mendier dans les rues, il faudra donc acheter un permis officiel pour 15 euros, valable 3 mois. Un arrêté qui choque au sein de la communauté et au-delà. La police municipale explique : « C’est à la police de vérifier si ceux qui mendient ont un permis pour collecter de l’argent, de manière passive. Sinon, nous devons appliquer la loi pour veiller à ce que cette mendicité s’arrête.» Le texte controversé a été adopté à la majorité absolue, même s’il a été combattu par les écologistes et les partis de gauche. Le Premier ministre sociale-démocrate suédois a jugé l’initiative « intéressante» , mais a rejeté la proposition des conservateurs et de l’extrême droite. Ces derniers souhaitaient voir la mendicité interdite au plan national.