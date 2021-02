Des policiers qui avaient menotté et aspergé de gaz au poivre une enfant de 9 ans lors d'une intervention, vendredi, à Rochester (Etat de New York) ont été suspendus, lundi, sur demande de la maire. «Malheureusement, les lois de l'Etat (de New York) et la convention collective m'empêchent de prendre des mesures plus rapides et sérieuses», a indiqué l'édile, Lovely Warren, dans un communiqué. La mairie n'a pas précisé combien d'officiers étaient concernés par cette suspension, qui durera au moins jusqu'à la conclusion de l'enquête interne menée par la police de Rochester. Selon les images rendues publiques, au moins sept policiers étaient présents sur les lieux vendredi. Selon le chef adjoint de la police de Rochester, Andre Anderson, la petite fille souffrait d'un épisode délirant, lors duquel elle aurait menacé de tuer sa mère et de se suicider. Sur les images, les policiers cherchent à raisonner l'enfant, avant de lui passer des menottes et de l'asseoir dans un de leurs véhicules. L'enfant crie et se révolte, après quoi un officier l'asperge de gaz au poivre accentuant encore son énervement.