L'université des sciences et technologie d'Oran (Usto) Mohamed Boudiaf, lance à partir de la rentrée universitaire 2020-2021, deux nouveaux masters en énergies renouvelables et aéronautique, a-t-on appris de son chargé de communication, Boudia Maâmar. Il s'agit dune formation à recrutement national (FRN), qui admettra ainsi des étudiants de différentes régions du pays, a précisé Boudia, ajoutant qu'il s'agit de deux masters à cursus intégrés de licence (MCIL). Les étudiants sont admis en première année licence, et suivent un cursus de 5 années, au terme desquelles l'étudiant reçoit un double diplôme de licence et master, précise le responsable.