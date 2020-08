La pandémie de coronavirus a fait que beaucoup d'Algériens habitués à passer leurs vacances à l'étranger ont décidé de les passer au pays! C'était une occasion pour eux de découvrir la beauté de l'Algérie. Les photos et autres vidéos montrant les beaux paysages et les belles plages que cache le pays ont fait le tour de la Toile. Néanmoins, les internautes ont dénoncé le «massacre» qu'est en train de subir la côte algérienne.

La Kabylie maritime, qui a connu un grand succès durant cet été au rabais, est notamment visée par ces critiques à cause des constructions sans aucun aspect architectural ni urbanistique qui ont été dressées à même le sable. À l'image de la plage d'Aït Mendil où des pseudos immeubles font face à la mer. Va-t-on arrêter le massacre de notre côte?