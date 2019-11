« La veille stratégique et l’intelligence économique au service du développement de l’entreprise», constitue le thème du Colloque international qui a été organisé les 19 et 20 novembre, à Alger. L’École supérieure d’hôtellerie et de restauration de Aïn Benian (Eshra) a en effet accueilli cet évènement auquel ont participé des acteurs de l’économie nationale, des experts, des professionnels, des dirigeants et des universitaires. « Cet événement représente un appel à tous les acteurs et professionnels algériens pour approfondir les éléments de réflexion sur le thème proposé, s’approprier les bonnes pratiques et les expériences probantes en la matière et tirer profit du savoir-faire de notre communauté scientifique basée à l’étranger», indique le ministère de l’Industrie et des Mines qui a parrainé cet évènement.