Une centaine de jeunes issus de plusieurs wilayas du pays vont participer à la rencontre nationale d’amateurs de camping et de randonnée prévue du 3 au 5 juillet sur les auteurs de la commune de Bouhmama dans la wilaya de Khenchela. Organisée par l’Office des établissements de jeunes (Odej) en coordination avec la ligue de wilaya, des initiatives des jeunes à l’occasion de la double célébration de la fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, cette rencontre va réunir 51 jeunes de la wilaya de Khenchela auxquels s’ajouteront 20 autres issus de 10 wilayas du pays, a indiqué le directeur de l’Odej, El Djamai Benzaim. Le responsable a souligné que ces trois jours de camping et de randonnée sont destinés aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans. Le coup d’envoi de cette rencontre nationale sera marqué par la tenue d’une conférence sur les enjeux environnementaux.