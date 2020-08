L'organisme mondial de vente directe, la Fédération mondiale des associations de vente directe (Wfdsa), a publié son rapport statistique annuel pour l'année 2019. La Mena a enregistré une croissance à deux chiffres de 11,6% par rapport à l'année précédente. Le marché algérien qui est en pleine croissance a attiré un grand nombre de sociétés de vente directe locales et étrangères. Bien que la vente directe soit une industrie relativement nouvelle en Algérie, elle a enregistré une croissance importante et continue, en quelques années seulement, elle a offert des possibilités de travail indépendant à des milliers de personnes, dont un pourcentage considérable de femmes. En plus d'offrir des opportunités de revenus supplémentaires aux Représentants indépendants, l'industrie génère également des emplois directs. La majorité des entreprises de vente directe externalisent la production, l'emballage et la distribution de leurs produits, générant ainsi des emplois directs sur toute la chaîne de valeur tout en permettant le développement du secteur des PME.