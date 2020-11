Le ministre des Finances Aymane Benabderrahmane a affirmé, lors d'une séance plénière consacrée aux réponses aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) dans le cadre du débat du projet de loi de finances (PLF-2021), que le gouvernement s'emploie à la mise en oeuvre d'un plan d'action portant diversification des sources de financement dans le souci de sortir de la dépendance aux sources de financement actuelles et de recourir, de manière stratégique, au partenariat entre les secteurs public et privé devant avoir un retour sur investissement à moyen terme. Concernant le mécanisme de partenariat public/privé (PPP) visant la création et la gestion des structures publiques à travers les financements du secteur privé contre les revenus d'exploitation, le ministère s'attelle à la préparation d'un projet de loi régissant le mécanisme et explique ses modalités. Selon le ministre, les procédures de diversification des ressources financières incluent également «des réformes visant le développement et l'amélioration des produits de la finance et des assurances islamiques, la redynamisation de la Bourse d'Alger, la promotion du rôle des banques dans l'accompagnement de l'investissement et des entreprises et l'ouverture du capital des banques publiques, ainsi que l'ouverture de nouvelles banques privées.