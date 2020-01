La première maison du safran sera créée en Algérie pour faire connaître cette nouvelle culture pratiquée depuis dix ans, a-t-on appris du secrétaire général de l'association algérienne de promotion du safran, Samir Ghodbane. L'association algérienne de promotion du safran oeuvre à concrétiser un projet de création de la première maison du safran en Algérie, a indiqué Ghodbane en marge du 5e Salon international de l'agriculture d'Oran. Cette maison, qui pourra être créée à Bouira qui abrite le siège de l'association des cultivateurs du safran, contribuera à faire connaître et à promouvoir cette culture, a-t-il souligné, faisant savoir que le nombre d'adhérents à cette association a atteint 22 agriculteurs activant dans 35 wilayas. Il est prévu dans cet espace la vente de bulbes de safran permettant de fournir des semences aux agriculteurs et d'obtenir la meilleure qualité pour que la production soit abondante et de bonne qualité.