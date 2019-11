Le fromage traditionnel «Bouhezza», produit du terroir de la wilaya d’Oum El Bouaghi et sa région, sera «prochainement» labellisé, a déclaré l’association «Imsenda» pour la promotion et la protection du label Bouhezza.

«Lors de l’ouverture du Salon national des fromages traditionnels, organisé par la Chambre nationale de l’agriculture, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche avait donné des instructions pour réunir au plus tôt la Commission nationale de la qualité et hâter le processus de labellisation», a déclaré Samir Messaïl, membre de cette association, chargé du dossier de la labellisation de ce fromage.

«Le dossier est peaufiné depuis 18 mois après avoir franchi les étapes de dépôt de la demande de labellisation, l’établissement du cahier des charges et l’envoi d’un rapport à la Commission nationale de labellisation», a ajouté Messaïl qui a souligné que la dernière étape sera celle des procédures d’opposition.