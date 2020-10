VFS Global Algérie qui gère les prestations de demandes de visa, notamment pour la France, a annoncé le lancement d'un service de prise de rendez-vous de test PCR pour Covid-19. «Le service est offert en partenariat exclusif avec la clinique médico-diagnostic du Val, approuvée et certifiée par le ministère de la Santé et accrédité par l'institut Pasteur», explique VFS Global dans un communiqué. Ce service de rendez-vous peut être utilisé par tous. Il ne se limite pas aux seuls voyageurs.

«Après la prise de rendez-vous, les clients peuvent faire un prélèvement au laboratoire de la clinique médico-diagnostic du Val à Alger, ou à l'endroit de leur choix dans les wilayas suivantes: Alger, Blida, Boumerdès et Tipasa», détaille VFS Global Algérie. À rappeler qu'actuellement, les voyages en France sont limités aux citoyens européens, aux étrangers résidant légalement dans l'Hexagone et aux titulaires d'un visa D.