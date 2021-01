Le prestataire chargé de la collecte des visas VFS Global en Algérie a annoncé dans un communiqué publié sur sa page Facebook, qu'à compter du 3 janvier 2021, le centre de demande de visas pour la France sera ouvert uniquement le dimanche de 8h00 à 16h00. Toutefois, le centre de traitement des demandes de visa pour la France en Algérie, VFS Global, a précisé les modalités de la réouverture, notamment la réception de demandes de visa, réservée à l'accueil général et premium et le retour de passeports, notamment le retrait et le complément de dossier.

VFS Global en Algérie a rappelé que les demandeurs ayant déjà réservé un rendez-vous, seront prochainement contactés par le service clientèle pour convenir d'une nouvelle date durant les horaires d'ouverture du centre. Le prestataire a rappelé que le dépôt des demandes de visa est limité aux seuls visas long séjour ou d'établissement en France.