Viber a annoncé le lancement d'un nouveau concours pour les utilisateurs de l'application en Algérie, consacré à la conception d'affiches distinctives et modernes qui expriment différents détails de la vie des utilisateurs, y compris la vie scolaire, la mode et le style, la jeunesse et la culture sportive, en plus de sujets islamiques et nationaux. Viber est l'une des applications de communication instantanée les plus populaires parmi les utilisateurs algériens, l'utilisation d'autocollants compte beaucoup dans leurs conversations en ligne. Comme on sait qu'une image vaut mille mots, les autocollants sont devenus une partie intégrante de nos conversations en ligne, car elles nous aident à exprimer nos sentiments et à transmettre nos pensées de manière simple et amusante. Au cours de l'année 2020 en cours, les utilisateurs algériens ont téléchargé plus d'un million et demi d'autocollants et envoyé 275 millions de messages contenant des autocollants.