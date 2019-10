Alger ouvrira ses portes à un vide-grenier qui aura lieu le 19 octobre prochain. Selon le site vinyculture qui donne cette information, c’est grâce à Caritas que ce vide-grenier aura lieu dans les locaux même de l’association. Celle-ci n’en est pas à son coup d’essai. Elle organise en effet ponctuellement des événements similaires qui servent à réunir les intéressés autour de l’utilité et du non-gaspillage. Caritas Algérie, est une association de bienfaisance qui œuvre pour des causes sociales en Algérie comme l’éducation des plus démunis ou la prise en charge d’enfants en difficulté, entre bien d’autres exemples. L’intégralité des bénéfices de l’organisation sera dédiée à ces œuvres.