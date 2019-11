La manifestation «village médical» installée sur la place Abbas-Laghrour dans la ville de Khenchela a été marquée par l’engouement des visiteurs pour les stands de dépistage et prévention du diabète. Des jeunes et des moins jeunes ont passé le test de dépistage et suivi avec attention les informations données par les médecins spécialistes sur la prévention, l’hygiène de vie et le régime alimentaire à suivre à titre préventif ou en cas d’atteinte par le diabète. L’objectif de cette initiative est d’offrir aux citoyens la possibilité d’effectuer des diagnostics de dépistage du diabète et de suivre «des cours spontanés» sur cette maladie . Le village offre aussi aux diabétiques l’occasion de rencontrer des spécialistes en endocrinologie, psychologie et diététique et de débattre avec eux des comportements à tenir pour éviter les fluctuations à risque de glycémie et mener une vie normale avec le diabète.