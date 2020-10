Le projet de réalisation la Ville nouvelle de Hassi Messaoud (Ouargla) a été officiellement mis sous la tutelle du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, en vertu d'un décret exécutif publié au dernier Journal officiel N°62. Il s'agit du décret exécutif du 12 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif de septembre 2006 fixant les missions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'organisme de la ville nouvelle de Hassi Messaoud. Avec ce nouveau texte, la tutelle de l'organisme chargé de la gestion de la ville nouvelle de Hassi Messaoud a été transférée du ministère de l'Energie au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Ce changement de tutelle devrait permettre de relancer ce projet lancé en grande pompe en 2013, et dont la réalisation devait durer

96 mois. 7 ans après, c'est toujours le désert