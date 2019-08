Visa, leader mondial des paiements électronics, continue la promotion du paiement électronique et la consolidation de ses acquis, notamment en Algérie tout comme dans les différents pays d’Afrique où la marque est présente, de par les nombreux avantages que ce moyen de paiement présente. Selon l’étude CashelessCities, lancée conjointement par Visa et le cabinet de conseil économique international RoubiniThoughtLab, consommateurs, entreprises et autorités pourraient grandement bénéficier d’une utilisation accrue et plus large des paiements électroniques. Visa a également déployé son programme «FintechFast-Track», qui vise à fournir aux Fintechs un processus d’intégration accéléré et simplifié, grâce à Visa Net, le réseau mondial de Visa offrant un accès à une large gamme de solutions numériques.