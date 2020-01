Le consulat général de France à Alger a annoncé, hier, de nouvelles dispositions concernant la prise de rendez-vous pour les conjoints des ressortissants français et leurs enfants mineurs âgés de moins de 18 ans. Dans un communiqué de la représentation diplomatique à Alger, via sa page Facebook, il est précisé que «les conjoints des ressortissants français, ou de l’Union européenne (UE), ou de l’Espace économique européen (EEE), ainsi que leur(s) enfant(s) âgé(s) de moins de 18 ans, pourront se présenter sans rendez-vous au centre de demande de visa pour la France VFS Global à Alger». Le communiqué ajoute que les nouvelles dispositions entreront en vigueur à partir du dimanche 2 février 2020. Le communiqué souligne, également, que le prestataire de services chargé des dossiers de visas pour la France, VFS Global, communiquera dans les prochains jours sur son site Internet, les conditions d’accès au centre pour cette catégorie de demandeurs. Le consulat de France à Alger a fait savoir que «le centre de Annaba et celui d’Oran ne sont pas concernés par cette mesure».