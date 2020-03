L'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels (Ogebc) propose au public, à partir de jeudi, des visites guidées virtuelles quotidiennes de musées et de sites archéologiques algériens sur ses pages des réseaux sociaux, a-t-on appris auprès de l'office. Une première visite guidée virtuelle en vidéo des ruines de la ville d'Hippone à Annaba a été publiée mercredi, et d'autres visites et publications sur différents sites suivront de manière quotidienne. Cette initiative a été prise par l'Ogebc suite à la fermeture au public des musées et musées de sites dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus, précise l'office. Ces publications élaborées par des guides, des archéologues ou des conservateurs sont disponibles sur les pages de l'Ogebc sur les réseaux sociaux ainsi que sur sa chaîne YouTube. Le ministère de la Culture avait annoncé le «report de toutes les activités, rencontres et manifestations culturelles» dans le cadre des «mesures préventives prises par l'Etat depuis l'apparition du coronavirus».