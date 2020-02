Le Salon vivatech qui accueille l’innovation tout terrain se tiendra à Paris du 11 au 13 juin 2020. A cette occasion, Sanofi partenaire de santé et acteur de l’innovation en Afrique, lance quatre challenges aux start-up africaines, afin de trouver des solutions innovantes quant à l’accès aux soins et transformer l’écosystème de santé. Ces quatre challenges visent à identifier, sélectionner et accompagner les meilleures start-up dans le domaine de la santé et illustrent l’engagement de Sanofi à soutenir les entrepreneurs les plus audacieux et les plus innovants dans la réalisation de leurs projets. Les quatre challenges s’inscrivent dans la stratégie de Sanofi d’encourager l’innovation, afin de créer un écosystème de santé au service du patient et comprenant tous les acteurs du secteur : autorités publiques, entreprises privées, start-up, etc. Cette édition 2020 marquera la troisième année de présence de Sanofi sur Africatech, l’espace dédié au continent africain de Viva Technologie. Ceci constitue aussi, la troisième année de ce concours ouvert à toutes les start-up algériennes.