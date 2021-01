La compagnie aérienne low cost Volotea serait prête à lancer plusieurs liaisons entre la France et l'Algérie, dès que les frontières de cette dernière seront rouvertes, après plus de 10 mois de fermeture liée à la pandémie de Covid-19.

Selon Visa-Algérie, Volotea espère lancer de nouvelles liaisons pour la prochaine saison estivale, au départ de trois aéroports français en région: Lyon-Saint- Exupéry serait relié à Sétif (une ligne attribuée en février dernier), Bordeaux-Mérignac à Alger, et surtout Marseille-Provence à Béjaïa, Annaba, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen. L'Algérie deviendra alors le deuxième pays du Maghreb desservi par Volotea, après le Maroc.