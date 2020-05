Les Etats-Unis vont accuser la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le coronavirus, ont rapporté des journaux américains. La police fédérale américaine et le ministère de la Sécurité intérieure vont publier «dans les prochains jours» une alerte officielle mettant en garde contre des tentatives présumées pour obtenir «de manière illicite des éléments précieux couverts par la propriété intellectuelle et des données de santé publique sur les vaccins, les traitements et les tests de dépistage», selon le New York Times et le Wall Street Journal. Une telle accusation risque d'envenimer encore davantage les relations entre Washington et Pékin, déjà très tendues. «La Chine est un grand défenseur de la cybersécurité et une victime de cyberattaques...Nous sommes à la pointe de la recherche mondiale sur un vaccin et un traitement contre la maladie Covid-19. Il est immoral de viser la Chine avec des rumeurs et des calomnies en l'absence de preuves», a-t-il déclaré.