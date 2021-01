KYO Conseil, une entreprise MarTech algérienne (marketing & technologie), vient de lancer «Wysii», un outil de facturation digital basé sur le Cloud, dans le but d'aider les TPE et petites entreprises dans leur démarche de facturation. Cette plateforme simple, complète et sécurisée, née du programme d'intrapreneuriat «Start-up Studio» de KYO Conseil, permet une gestion des documents commerciaux et comptables de manière rapide, collaborative et agile. Conforme à l'environnement fiscal algérien, Wysii est conçue de manière à éviter les erreurs de facturation, ou la soumission de documents non conformes, souvent à l'origine de redressements fiscaux. En effet, grâce à sa simplicité d'utilisation, la plateforme Wysii permet un gain de temps considérable et facilite la lecture et la gestion de la trésorerie, ce qui contribue significativement à l'optimisation et l'évolution de la productivité des entreprises et l'aide à la prise de décision.