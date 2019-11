Alors que les applications VTC payent déjà leurs impôts, Yassir plaide pour un encadrement juridique de cette activité de plus en plus populaire chez nous. « Yassir, en étroite collaboration avec les autorités algériennes et les diverses parties prenantes, prend activement part aux discussions devant conduire à l’élaboration et la mise en place prochaine d’un cadre juridique à même de garantir des conditions de travail respectueuses des chauffeurs-partenaires», annonce l’entreprise dans un communiqué. Il faut dire que les VTC emploient des milliers de personnes, soit à temps plein ou partiel. Ils aident à boucler les difficiles fins de mois, tout en offrant une solution aux usagers, débarrassés du diktat des chauffeurs de taxis.