Yassir vous revient avec encore plus de nouveautés ! Il vient de lancer Yassir Food un service de livraison de repas à domicile. Il suffit de télécharger l’application disponible sur Appstore ou Playstore, s’inscrire et le tour est joué ! Vous pourrez choisir ce qui vous fait plaisir parmi une panoplie de restaurants aux multiples saveurs et différentes cuisines. Vos plats préférés vous seront livrés où et quand vous voulez. Il imite par là Uber avec son service de livraison de repas Uber Eat…